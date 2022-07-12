Зірка Голлівуду Мікі Рурк розплакався через війну в Україні й пригадав зустріч з путіним

Американський актор і колишній боксер Міккі Рурк у прямому ефірі заговорив про війну в Україні й не зміг стримати сліз. Він згадав, як 2014 року зустрічався з владіміром путіним і носив футболку з його портретом, а зараз відверто зневажає.

Світові знаменитості майже п'ять місяців в унісон підтримують Україну. У понеділок, 11 липня, 69-річний Мікі Рурк з "Залізної людини 2" дав інтерв'ю британському телеканалу, в якому просльозився через напад росії.

Читайте також Легендарні Scorpions підняли синьо-жовтий прапор на концерті в Ізраїлі

Мікі Рурк заплакав через війну в Україні

Вбивають не лише учасників бойових дій, але й літніх людей, вбивають молодь, ціляться у школи, ціляться в лікарні. Все це неправильно,

– каже Мікі Рурк.

Сльози в зірки виступили після того, як він згадав про чоловіка з села Мархалівка, що на Київщині, який через бомбардування втратив усю сім'ю – дружину, дочку, двох зятів і свекруху, але з-під завалів дістав кота Марсика, що дивом вижив.

"Образ, який непокоїв мене найбільше, я побачив старого чоловіка з маленьким сірим кошеням, він вижив, коли його будинок розбомбили. Він втратив п'ятьох членів сім'ї, і єдине, що в нього було – це маленьке сіре кошеня, яке виповзло з-під завалів… Я подивився на це фото й сказав: "як я можу про щось хвилюватися? Через втрату фільму? Або через поганий день?" – сказав Мікі Рурк і заплакав.

Актор зізнався, що з того дня молиться за цього чоловіка.

Чоловік втратив сім'ю, у нього залишився лише кіт / CNN

Коли й чому Мікі Рурк зустрічався з путіним

У росію Мікі Рурк приїжджав у листопаді 2014 року як боксер. У нього був бій на "Лужниках", в якому він відправив суперника в нокаут у другому раунді. Актор запевняє, що в Москву приїжджав не сам, а з американськими селебрітіз, серед яких була навіть Шерон Стоун.

Після офіційного прийому владімір путін запросив Рурка до Санкт-Петербургу, де вони вдвох навідали дітей, хворих на рак. Тоді російський диктатор здався йому чуйним: "Я подивився на владіміра і побачив когось, хто був щиро стурбований тим, де ми перебуваємо, і когось, хто співчував, він був там зі щирої причини".

Однак після 24 лютого 2022 року ставлення Мікі Рурка до путіна кардинально змінилося.

Він робить справді жахливі, погані речі, і я хотів би, щоб якийсь дзвіночок задзвонив у його голові чи серці, і він прокинувся й просто припинив усе це,

– зізнався голлівудський актор.

Мікі Рурк у футболці з портретом путіна / Скриншот з відео