Міка Ньютон вперше розповіла про рідних, які хворіли онкологією

Українська співачка Міка Ньютон нещодавно поборола рак яєчника і очікує, що зможе стати матір'ю. Втім, як виявилось, жінки з її сім'ї теж мали онкологію, щоправда, вона передалась співачці не через спадковість. На щастя, усі побороли хворобу.

Міка Ньютон поділилась особистим

Артистка зізналась, що раніше рак у її родині був у матері та бабусі. Щодо батька, то він не знав про хворобу Міки – вона йому повідомила лише після одужання.

До теми Міка Ньютон розповіла, чи зможе мати дітей після лікування раку

Мама знала, тато не знав. У мене і у бабусі був рак, і у мами рак. Але, як показало моє тестування, це не спадкове,

– поділилась Міка Ньютон.

Жінка також поділилась, що дізналась про свою хворобу – рак яєчника – у день народження чоловіка. Саме тоді вона вперше відвідала онкоцентр. Відтак, першим про це дізнався її чоловік.

Спочатку у неї діагностували третю стадію хвороби, але після перездачі аналізів з'ясувалось, що у неї перша стадія. Наразі жінка пройшла усе лікування у США, їй видалили яєчник і вона сподівається стати матір'ю.

Тепер Міка Ньютон хоче заснувати в Києві фонд для боротьби з онкологією. Також вона мріє стати акторкою та підкорити Голлівуд.

Що відомо про хворобу зірки: коротко