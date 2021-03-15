Думала, що це коронавірус, – Міка Ньютон повідомила про хворобу, яку у неї діагностували

Українська співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе та працює в США, поділилася, що у неї діагностували астму. Дівчина думала, що захворіла на COVID-19, оскільки симптоми були дуже схожі, проте лікарі не підтвердили її здогадки.

Нещодавно Міка Ньютон розповіла, що поборола рак, а тепер у неї виявили нове захворювання. Вже декілька днів знаменитість прикута до ліжка через астму.

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Зірка поділилася, що користувачі мережі часто бачать лише позитивну сторону життя знаменитостей. Багато хто думає, що відомі люди не мають проблем. Міка наголосила, що тепер вона показуватиме свою боротьбу, щоб сповна показати реальне життя.

У Міки Ньютон виявили астму

Дівчина думала, що інфікувалася коронавірусом, оскільки симптоми вказувати саме на нього. Вона звернулася за допомогою до лікарів.

Цього тижня я погано почувалася та звернулася за невідкладною допомогою, бо думала, що це COVID-19. Були дуже схожі симптоми, проте все закінчилося приступом астми. Вже декілька днів я лежу без сил, втратила голос, приймаю ліки та намагаюся почуватися краще, публікуючи цей знімок у гламурній сукні, який зробила тиждень тому,

– написала в публікації Ньютон.

У коментарях підписники дівчини бажають їй швидкого одужання.