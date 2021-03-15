Украинская певица Мика Ньютон, которая долгое время живет и работает в США, поделилась, что у нее диагностировали астму. Девушка думала, что заболела COVID-19, поскольку симптомы были очень похожи, однако врачи не подтвердили ее догадки.

Недавно Мика Ньютон рассказала, что поборола рак, а теперь у нее обнаружили новое заболевание. Уже несколько дней знаменитость прикована к постели из-за астмы.

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Звезда поделилась, что пользователи сети часто видят положительную сторону жизни знаменитостей. Многие думают, что у известных людей нет проблем. Мика отметила, что теперь она будет показывать свою борьбу, чтобы полностью показать реальную жизнь.

У Мики Ньютон обнаружили астму

Девушка думала, что заразилась коронавирусом, поскольку симптомы указывать именно на него. Она обратилась за помощью к врачам.

На этой неделе я плохо себя чувствовала и обратилась за неотложной помощью, потому что думала, что это COVID-19. Были очень схожие симптомы, но все закончилось приступом астмы. Уже несколько дней я лежу без сил, потеряла голос, принимаю лекарства и стараюсь чувствовать себя лучше, публикуя этот снимок в гламурном платье, который сделала неделю назад,

– написала в публикации Ньютон.

В комментариях подписчики девушки желают ей скорейшего выздоровления.