Михайло Заливако та переможниця "Холостяка" вирушили в першу закордонну подорож

Пара, яка склалася в 11 сезоні шоу "Холостяк", відправилась у першу романтичну відпустку. Михайло Заливако та Анна Богдан обрали Туреччину. Вони зупинилися в 4-зірковому готелі. Закохані активно проводять час і діляться романтичними фото.

Не минуло й двох тижнів відтоді, як глядачі дізналися, що герой "Холостяка-11" залишився з переможницею проєкту, а Михайло та Анна встигли спланувати й вирушити в першу спільну закордонну подорож. Оскільки бізнесмен і турагентка будували стосунки під прицілом камер, то й зараз впускають фанів у своє життя.

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До спекотної Туреччини закохані прилетіли ще в понеділок, 7 червня. Оскільки Анна перша повідомила про відпустку в особистому інстаграм-профілі, користувачі поцікавилися, чи відправився з нею Михайло Заливако. Щоб у прихильників не залишилося сумнівів, переможниця "Холостяка" опублікувала кілька милих фото з коханим. На одному з них пара проводила вечір біля басейну, а на іншому – позувала за обідом.

Михайло Заливако з Анею в Туреччині / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Михайло Заливако з Анею в Туреччині / Фото з інстаграму "Холостяка"

Закохані весело проводять час на території 4-зіркового готелю в місті Бодрум і поза ним. Так, Михайло Заливако й Анна Богдан подорожують Середземним морем з зіркою серіалу "Школа" Анною Трінчер. У своїх інстаграм-сторіс 19-річна акторка та співачка показала учасників "Холостяка" і завила: "Кохання після проєкту існує".

Нагадаємо, наприкінці травня "Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан вперше разом з'явилися на публіці. Тоді вони відвідали вечірку з нагоди відкриття колоритної зони літнього відпочинку на Трухановому острові в Києві.