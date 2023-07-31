Впали у десять разів, – відомий продюсер розсекретив доходи топових артистів у час війни

Після початку великої війни в України заробітки знаменитостей дуже змінилися. Тривалий час артисти майже нічого не заробляли. Втім, зараз це поступово починає змінюватися. Відтак відомий музичний продюсер Михайло Ясинський, який співпрацює з топовими зірками, порівняв їхні доходи до та після повномасштабного вторгнення.

Він зауважив, що заробітки впали у десять разів. За його словами, для відомого артиста дохід у дві тисячі доларів — це ні про що. Цього вистачить лише для того, щоб людина спокійно працювала, планувала щось і закривала побутові проблеми. Проте топові зірки мають значно більше потреб. Щонайменше їм потрібно утримувати команду та дбати про свій зовнішній вигляд.

Цікаво "Його не лякають ракети": Влад Яма вперше за довгий час вийшов на зв'язок і нарвався на хейт

Ясинський розповів про доходи популярних артистів

Як повідомив музичний продюсер, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі зірки, як Оля Полякова, Макс Барських, Потап, Монатік та інші на рік заробляли близько одного мільйона доларів, тобто 100-150 тисяч доларів на місяць. Однак після 24 лютого 2022 року прибутки сильно знизилися.

З'явилася реклама, концерти. На рік зараз ця сума — 100−150 тисяч доларів,

– розповів продюсер.

До того ж чоловік назвав середній гонорар топових артистів на корпоративах. Він зараз складає від 10 до 15 тисяч доларів, однак Ясинський зауважив, що це здебільшого приватні події за кордоном. За його словами, вони можуть відбуватися один раз на місяць.

Подкаст "Слава- Ясинському": дивіться відео онлайн