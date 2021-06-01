У роботі сесії "Цифровізація освіти і науки" взяв участь ректор КНУКіМ, доктор наук, професор Михайло Поплавський.

"Університет культури перейшов на змішане навчання. У виші з 2018 року запроваджена й реалізується Концепція розвитку цифрового університету. Тому пандемія COVID-19 хоча і стала для нас викликом, особливо для мистецької освіти, але це не шокувало. Ми були готові психологічно, педагогічно й технічно. Створили "Міжнародний центр інноваційних технологій". У нас потужно працює факультет дистанційного навчання. Повністю змінили концепцію профорієнтаційної роботи та взаємодії̈ з абітурієнтами. Сьогодні соціальні мережі – основний̆ засіб комунікації із сучасною молоддю. В нас 90% викладачів у соціальних мережах. А що потрібно для молоді? Або молодь тобі довіряє, або тобі не довіряє", – зазначив під час панельної дискусії Михайло Поплавський.

Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука" проходить в столиці з 31 травня по 2 червня, зазначають організатори форуму.

Відзначається також, що учасники заходу, в тому числі представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства освіти і науки, українські педагоги, вчені, західні партнери, фахівці і експерти, будуть дискутувати на теми сучасних тенденцій в освіті і науці, трансформації освітнього процесу в Україні.