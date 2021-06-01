В работе сессии "Цифровизация образования и науки" принял участие ректор КНУКиИ, доктор наук, профессор Михаил Поплавский.

"Университет культуры перешел на смешанное обучение. В вузе с 2018 года введена и реализуется Концепция развития цифрового университета. Поэтому пандемия COVID-19 хотя и стала для нас вызовом, особенно для художественного образования, но это не шокировало. Мы были готовы психологически, педагогически и технически. Создали "Международный центр инновационных технологий". У нас мощно работает факультет дистанционного обучения. Полностью изменили концепцию профориентационной работы и взаимодействия с абитуриентами. Сегодня социальные сети – основное средство коммуникации с современной молодежью. У нас 90% преподавателей в социальных сетях. А что нужно для молодежи? Либо молодежь тебе доверяет, либо не доверяет", – отметил во время панельной дискуссии Михаил Поплавский.

Всеукраинский форум "Украина 30. Образование и наука" проходит в столице с 31 мая по 2 июня, отмечают организаторы форума.

Отмечается также, что участники мероприятия, в том числе представители Офиса Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, Министерства образования и науки, украинские педагоги, ученые, западные партнеры, специалисты и эксперты будут дискутировать на темы современных тенденций в образовании и науке, трансформации образовательного процесса в Украине.