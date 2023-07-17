На фотографии, которую политик распространил в соцсетях, можно увидеть его и жену на фоне озера. Он был одет в рубашку оливкового цвета и прямых черные брюки. Его жена позировала в длинном белом платье с поясом.

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Михаил Подоляк поздравил жену с праздником

Мужчина отметил, что жена всегда рядом с ним. Не важно, это радостные моменты его жизни, или сложные. По его словам, Мария всегда знает, что нужно сделать в тот или иной момент. Она всегда умеет поддерживать и не боится трудностей.

Моя Мария – это и есть моя жизнь. "От и до". Это и есть моя абсолютная уверенность в том, что все верно,

– отметил Подоляк.

Отметим, свой день рождения Мария Подоляк праздновала 15 июля.

Реакция соцсетей

Подписчики присоединились к поздравлениям мужчины. В комментариях они написали множество приятных слов о паре и Марии: