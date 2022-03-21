Ми живемо в четвертому рейху, – Макаревич нагадав росіянам історію і чим закінчив третій рейх

Андрій Макаревич неодноразово висловлював свою антипутінську позицію. Чоловік активно дописував у фейсбук, проте цю соціальну мережу у Росії заблокували. Тепер музикант набирає популярності у телеграмі.

Лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич оперативно реагує на всі маразматичні заяви російського керівництва. Свої враження від цього він описує у телеграм-каналі, який має вже понад 20 тисяч підписників.

Актуально Дошка ганьби: блогери створили сайт з іменами зірок, які підтримують Росію чи замовчують війну

​У новій публікації музикант порівняв Росію із нацистським третім рейхом й запропонував росіянам згадати, чим завершилась його історія.

Тим, хто ще не зрозумів, що ми вже в четвертому рейху, треба негайно згадати, чим закінчився третій,

– написав Макаревич.



Макаревич порівняв Росію з третім рейхом / Фото з фейсбуку співака

Артист із сарказмом висловився й про абсурдні заяви російських пропагандистів стосовно того, що українці бомбардують свої ж міста. "Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний рейх", – сказав виконавець.