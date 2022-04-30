Полякова переконана, що важливішого, ніж людське життя, немає і бути не може. Проте є чимало українців, які також переживають втрату своїх будинків через звірства російських окупантів.

Читайте також Після пошкодження будинку: Кондратюк розповів, чи подавався на фінансову допомогу від України

Я в шоці від того, скільки людей втратили свої домівки і скільки людей втратили життя, що найстрашніше. А ті, які втратили будинки, виїхали за кордон, і вони ж не повернуться додому, бо їм немає куди повернутись. І це страшно. Ми втрачаємо людей не тільки фізично, а й через переселення,

– коментує зірка.

Їй дуже хочеться, щоб всі повернулись в Україну, щоб було кому жити, відбудовувати і розвивати. "Я маю надію, що всі ці люди якось повернуться, що буде для них зроблена якась програма, аби вони могли повернути своє житло", – каже співачка.

Довідка: Зазначимо, що українці віднедавна за допомогою додатку "Дія" можуть залишати заявки на компенсацію зруйнованого житла, які постраждали від війни. Законодавчо процедура відшкодування поки що остаточно не визначена й відповідний законопроєкт лише готують у Верховній Раді.

На запитання, чому Полякова не приймає переселенців із зони бойових дій у своєму київському будинку, то та каже, що там досить небезпечно, хоча будинок зараз вцілілий.

В мене не дуже там безпечно. Ми ж тому там і не живемо. Не буду казати, де це знаходиться, але в мене там є поряд стратегічний об'єкт. Це та причина, коли я виїхала з Києва і поїхала на дачу. Ми не змогли туди поїхати, тому що це небезпечно, тому там селити людей не варто. Ми не знаємо – прилетить туди чи не прилетить. Це дуже-дуже близько,

– прокоментувала зірка.

Оля Полякова у шоу "Слава+": дивитись відео онлайн