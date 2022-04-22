Ми свідки величезної трагедії, – Галкін пообіцяв віддати Україні гроші, які заробить в Ізраїлі

Гуморист Максим Галкін один з небагатьох на Росії, хто не злякався режиму Путіна й відкрито підтримав Україну. У червні він поїде в концертний тур Ізраїлем, а частину зароблених грошей обіцяє віддати нашим біженцям.

В Ізраїль Максим Галкін та Алла Пугачова вилетіли ще в лютому, адже з першого дня війни гуморист виступає проти вторгнення в Україну. Там він уже організував великий концертний тур, квитки на який розмітають. Через шалений ажіотаж комік анонсував ще два додаткові виступи та зізнався, що частину з заробленого на гастролях перерахує біженцям з України.

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Максим Галкін підтримує Україну в Ізраїлі

Ми живемо з вами у непростий час. Ми свідки величезної людської трагедії, гуманітарної катастрофи світового масштабу, коли мільйони українців втрачають свої будинки, вимушені покидати свою Батьківщину,

– наголосив Максим Галкін.

"Тому частину коштів, які я зароблю на концертному турі в Ізраїлі, перерахую на допомогу біженцям. Думаю, вам буде приємно це знати. Тому що ми не просто зустрінемося на концертах, посміємося над актуальним гумором, а й зробимо разом хорошу справу", – додав чоловік Пугачової.

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раніше друг Максима Галкіна Андрій Данилко зізнався, що роботи на Росії в нього немає . Через засудження війни він втратив усі рекламні контракти, але, на відміну від Кіркорова та Баскова, не заплямував своє ім'я.

Повний текст публікації Максима Галкіна:

Любі друзі! Оскільки на вже оголошені концерти, а також раніше поставлені додаткові концерти квитки продані, то я з організатором туру на прохання глядачів анонсую ще два додаткові концерти, третій концерт – у Тель-Авіві 13 червня та другий додатковий – у Хайфі 15 червня.

Частину зароблених грошей я вирішив перерахувати на допомогу українським біженцям. Я думаю, що тим, хто вже купив квитки, буде приємно дізнатися, що ми таким чином разом зробимо добру справу.