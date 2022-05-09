Ми схожі, – The Rasmus з Фінляндії заспівав Stefania в дуеті з Kalush Orchestra: потужне відео

Рок-гурт The Rasmus, який представляє Фінляндію на Євробаченні-2022, у захваті від нашого Kalush Orchestra. З реперами вони бачилися тричі й навіть встигли заспівати в дуеті.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу соліст The Rasmus Лаурі Ілонен зізнався, що попри різні стилі музики вони з Kalush Orchestra дуже схожі. Фінам так сподобалася україномовна пісня Stefania, що вони "топлять" за нашу перемогу.

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The Rasmus про зустріч з Kalush Orchestra

Я відчуваю, що ми з ними дуже схожі. Між ними на сцені така ж енергія, яка є в нашій групі. У них чудовий настрій, і мені дуже подобається їхня пісня. Вона і справді чудова. Думаю, що саме вони і переможуть,

– поділився лідер гурту The Rasmus.

Повне інтерв'ю з фронтменом гурту The Rasmus читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю 24"

В інтерв'ю нам Лаурі Ілонен зізнався, що гурт Kalush Orchestra запропонував йому зробити разом "музичну штуку". The Rasmus, звичайно ж, погодився.

"Я думаю, що відео вже з'явиться наступного тижня. Попри напружений графік, ми плануємо зробити невеликий сюрприз", – казав рокер нашому журналісту. Схоже, їхня "музична штука" вже побачила світ – це дует! Українці та фіни заспівали разом уривки трьох треків – Stefania, Jezabel та легендарного In The Shadows.

Відбувається щось легендарне,

– прокоментував їхній дует гурт Go_A, який їздив на Євробачення-2021.

The Rasmus та Kalush Orchestra заспівали в дуеті: відео

виступить у першому півфіналі Євробачення 2022,, під номером 6, тоді як– у другому,, під номером 5.