"Ми разом": Слава Камінська проїхала понад 1700 кілометрів, щоб возз'єднатися з дітьми

Українська співачка Слава Камінська приїхала до дітей за кордон. Зірка проїхала автомобілем близько 1700 кілометрів.

Колишня солістка "НеАнгелів" та співачка Слава Камінська поділилась новим дописом. Вона розповіла, що приїхала до своїх дітей, які перебували в Нідерландах.

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Слава Камінська приїхала до дітей

Минулого тижня Едгар Камінський повідомив, що його діти перебувають в Нідерландах. Тепер до них приїхала й Слава Камінська.

Ми разом. Я проїхала понад 1700 кілометрів, щоб нарешті бути поруч зі своїми дітьми. "Мама" – перше слово у житті дитини, а дитина – це перша відповідальність і сила жінки! Я жодного разу не виїжджала сама за межі Києва. Тому що до цієї війни мої страхи були безглуздими та надуманими,

– поділилась співачка.

"Мої цінності були фейковими. Я ніколи не думала, що почну плакати, коли прийму ванну. Я ніколи не думала, що я паркуюся, як олень, а кермую ще гірше. Я взагалі ніколи не думала! І ще я ніколи не пробачу тих, хто позбавив наших матерів дітей і наших дітей – батьків. Я відверто ненавиджу тих, хто вигадав, що люди – розмінна монета. Горіть у пеклі", – додала зірка.



Слава Камінська з сином / Фото з інстаграму Слави Камінської

Зірки, які виїхали за кордон через війну