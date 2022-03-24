"Ми про*бали мир і себе самих": Андрій Макаревич написав пісню на підтримку України

Російський співак і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич не припиняє жорстко критикувати Росію за її вторгнення в Україну. Нещодавно музикант записав нову пісню, де закликав росіян схаменутись.

Композицію з назвою "Молитва" Макаревич опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Ймовірно, виконавець якось зміг віднайти доступ до цієї соціальної мережі, адже у Росії її визнали "екстремістською" і заблокували.

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У пісні фронтмен "Машини часу" співає, щоб Господь дав росіянам шанс повернути їм хоч що-небудь, адже вони втратили не лише мир, а й самих себе.

"Господи, дай нам шанс хоть что-нибудь вернуть. Мы про*бали мир и себя самих. Господи, слышишь нас, сделай хоть что-нибудь для непутевых малых детей своих", – йдеться у "Молитві".

Андрій Макаревич одразу засудив війну Росії з Україною. Нещодавно у своєму телеграм-каналі артист порівняв країну-агресорку з третім рейхом й нагадав, як за історією він завершив. Музикант постійно закликає російську владу зупинити війну, а тим росіянам, які підтримують режим Путіна нагадує, що ракети почнуть падати і на їхні міста.