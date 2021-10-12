"Ми помрем не в Парижі": безсмертні хіти Міська Барбари, на яких виросли покоління

Напередодні мережу сколихнула новина про смерть відомого львів'янина та рокера Міська Барбара, який був солістом гурту "Мертвий півень". Фанати та друзі виконавця досі не можуть оговтатись від втрати, тому згадують його найкращі хіти.

На рахунку гурту "Мертвий півень", який заснували у 1989-му, – 13 альбомів та десятки хітів, які знають напам'ять тисячі їхніх слухачів. Найпопулярнішими піснями сміливо можна назвати такі, як "Ми помрем не в Парижі", "Коли ти смієшся", "Б'ютифул Карпати", "Холодно", "Франсуа" та багато інших. Хоч творчість колективу офіційно була припинена у 2011 році, шанувальники продовжували слухати їхні композиції.

До слова Раптово помер львівський музикант Місько Барбара

Користувачі фейсбуку діляться в мережі рядками з пісень, аби вшанувати видатного рокера України. Зазначимо, що причину смерті Міська Барбари наразі не повідомляють.

Найкращі пісні "Мертвого півня"

Мертвий півень – Ми помрем не в Парижі: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Ми так жили, немов співали джаз: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Холодно: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Гуцулка Ксеня: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Б'ютифул Карпати: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Франсуа: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Чуєш, мила: дивитись відео онлайн