Ми обидва неймовірно уперті, - Розі Гантінгтон-Вайтлі про стосунки з Джейсоном Стейтемом

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у розкішній фотосесії для глянцю Elle. Також вона розповіла про стосунки в шлюбі з актором Джейсоном Стейтемом.

Знаменита британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі нещодавно знялась у відвертій фотосесії для глянцю. Не менш відвертим було її інтерв'ю для видання, де вона поділилась деталями стосунків із Джейсоном Стейтемом.

Це цікаво Періс Гілтон зблизька показала каблучку за 2 мільйони доларів

Розі Гантінгтон-Вайтлі про шлюб із Стейтемом

Варто зазначити, що пара 6 років перебуває у шлюбі, незважаючи на великий розрив у віці. Так, модель молодша від актора на 20 років. Розі розповіла, як вперше зустріла Джейсона.

Я пам'ятаю перший вечір, коли я зустріла його і провела з ним час. Я пам'ятаю, як подзвонила своєму другові на наступний день і сказала: "Ого, він несподівано виявився не тим, ким я думала. Він такий стриманий і скромний, він дійсно веселий, харизматичний і енергійний",

– розповіла модель.

Дівчина додала, що вона не чекала таких рис від актора, водночас, це її приваблювало. "Він знає ціну фунта. І він розуміє, що таке важка праця... Він не грав в кіно, поки йому не виповнилося тридцять, так що у нього був великий відрізок життя, коли він був художником і декоратором, стояв за ринковим прилавком і займався торгівлею", – розповіла Гантінгтон-Вайтлі.

Модель зазначила, що її чоловік простий і приземлений, а це дуже їй до вподоби.

Розі Гантінгтон-Вайтлі про сина та свій вік

Британська зірка поділилась, що син має її характер, а також характер свого батька. Він дуже упертий та любить все контролювати.

"Моя мама скаже вам, що мені ніколи не подобалося, коли мені говорили, що мені робити. І зараз я бачу це у своєму синові. Джейсон такий же. Він любить контролювати ситуацію і іноді саме тому виникають тертя в наших відносинах – ми обидва неймовірно уперті. А тепер у нас є цей трирічний впертий маленький хлопець, так що в нашому будинку він напевно може стати головним героєм бойових дій", – зізналася зірка.

Супермодель зізналась, що вже почала помічати зморшки на своєму обличчі.

Мене завжди тягнуло до людей, які трохи старші за мене... очевидно. Так що я лише починаю бачити тонкі зморшки і, можливо, речі не зовсім так сидять на мені, як це було до народження дитини, але мене все влаштовує,

– зазначила вона.

Для перегляду фото гортайте праворуч: