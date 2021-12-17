"Ми не знали про звинувачення": Кріс Нот отримав першу відмову у співпраці після секс-скандалу
Джерело:Variety
Голлівудський актор Кріс Нот миттєво почав отримувати відмови у співпраці після звинувачень жінок у зґвлатуваннях. Із зіркою серіалу "Секс і місто" розірвав контракт бренд велотренажерів Peloton, на якому займався Містер Біг в оновленому серіалі.
Увага, попереду спойлер!
Відомо, що у 1 серії продовження "Сексу і міста" – "І просто так" Містер Біг займався на велотренажері Peloton. Але через інтенсивні тренування його серце не витримало навантаження і він помер. Така антиреклама зіграла поганий жарт з брендом – акції почали падати, тому в Peloton миттєво зняли додаткове відео, де Містер Біг начебто ініціює свою смерть, аби втекти від Керрі зі своєю коханкою фітнес-тренеркою.
До слова Кріс Нот пояснив смерть Містера Біга у першій серії "І просто так": несподіване зізнання
Також бренд випустив заяву кардіолога, який вказав на "екстравагантний спосіб життя містера Біг, який захоплювався коктейлями, сигарами та великими стейками", як на ймовірну причину його смерті, а не на те, що він використовував тренажер Peloton.
Кріс Нот на тренажері Peloton / Кадр з серіалу "І просто так"
Крісу Ноту відмовили у співпраці
Проте новий скандал із звинуваченнями двох жінок у сексуальному насильстві Кріса Нота ще гірше повпливали на марку, тому вони повністю припинили співпрацю з актором.
Кожне звинувачення у сексуальному насильстві має сприйматися серйозно. Ми не знали про звинувачення, коли представили Кріса Нота у нашій відповіді на перезавантаження HBO. Ми припинили просування відео та архівували пов'язані з ним пости у соцмережах,
– йдеться в офіційній заяві бренду.
Зазначимо, що через кілька днів після прем'єри серіалу "І просто так", який став продовженням легендарного "Сексу і міста", видання The Hollywood Reporter оприлюднило звинувачення двох жінок у секс-насильстві.
Скандал з Крісом Нотом
- Свої заяви жінки дали у різний час, не знаючи один одного. За словами однієї, зґваллтування нібито трапилось у Лос-Анджелесі 2004 року, а за словами другої жінки – у Нью-Йорку 2015-го. Жінки свої імена приховують.
- Сам Кріс Нот миттєво заявив, що інтим між ними був за згодою, а всі звинувачення – це наклеп.
- Самі ж жінки пояснили, що на зізнання їх наштовхнули кадри із перезавантаження серіалу "Секс і місто".