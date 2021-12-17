"Ми не знали про звинувачення": Кріс Нот отримав першу відмову у співпраці після секс-скандалу

Голлівудський актор Кріс Нот миттєво почав отримувати відмови у співпраці після звинувачень жінок у зґвлатуваннях. Із зіркою серіалу "Секс і місто" розірвав контракт бренд велотренажерів Peloton, на якому займався Містер Біг в оновленому серіалі.

Увага, попереду спойлер!

Відомо, що у 1 серії продовження "Сексу і міста" – "І просто так" Містер Біг займався на велотренажері Peloton. Але через інтенсивні тренування його серце не витримало навантаження і він помер. Така антиреклама зіграла поганий жарт з брендом – акції почали падати, тому в Peloton миттєво зняли додаткове відео, де Містер Біг начебто ініціює свою смерть, аби втекти від Керрі зі своєю коханкою фітнес-тренеркою.

До слова Кріс Нот пояснив смерть Містера Біга у першій серії "І просто так": несподіване зізнання

Також бренд випустив заяву кардіолога, який вказав на "екстравагантний спосіб життя містера Біг, який захоплювався коктейлями, сигарами та великими стейками", як на ймовірну причину його смерті, а не на те, що він використовував тренажер Peloton.



Кріс Нот на тренажері Peloton / Кадр з серіалу "І просто так"

Крісу Ноту відмовили у співпраці

Проте новий скандал із звинуваченнями двох жінок у сексуальному насильстві Кріса Нота ще гірше повпливали на марку, тому вони повністю припинили співпрацю з актором.

Кожне звинувачення у сексуальному насильстві має сприйматися серйозно. Ми не знали про звинувачення, коли представили Кріса Нота у нашій відповіді на перезавантаження HBO. Ми припинили просування відео та архівували пов'язані з ним пости у соцмережах,

– йдеться в офіційній заяві бренду.

Зазначимо, що через кілька днів після прем'єри серіалу "І просто так", який став продовженням легендарного "Сексу і міста", видання The Hollywood Reporter оприлюднило звинувачення двох жінок у секс-насильстві.

Скандал з Крісом Нотом