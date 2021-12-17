"Мы не знали об обвинениях": Крис Нот получил первый отказ в сотрудничестве после секс-скандала

Голливудский актер Крис Нот мгновенно начал получать отказы в сотрудничестве после обвинений женщин в изнасилованиях. Со звездой сериала "Секс и город" расторг контракт бренд велотренажеров Peloton, на котором занимался Мистер Биг в обновленном сериале.

Внимание, впереди спойлер!

Известно, что в первой серии продолжения "Секса и города" – "И просто так" Мистер Биг занимался на велотренажере Peloton. Но из-за интенсивных тренировок его сердце не выдержало нагрузки и он умер. Такая антиреклама сыграла плохую шутку с брендом – акции начали падать, поэтому в Peloton мгновенно сняли дополнительное видео, где Мистер Биг вроде бы инициирует свою смерть, чтобы убежать от Керри со своей любовницей фитнес-тренершей.

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Также бренд выпустил заявление кардиолога, указавшего на "экстравагантный образ жизни мистера Биг, увлекавшегося коктейлями, сигарами и большими стейками", как на вероятную причину его смерти, а не на то, что он использовал тренажер Peloton.

Крис Нот на тренажере Peloton / Кадр из сериала "И просто так"

Крису Ноту отказали в сотрудничестве

Однако новый скандал с обвинениями двух женщин в сексуальном насилии Криса Нота еще хуже отразился на марке, поэтому они полностью прекратили сотрудничество с актером.

Каждое обвинение в сексуальном насилии должно восприниматься серьезно. Мы не знали обвинения, когда представили Криса Нота в нашем ответе на перезагрузку HBO. Мы прекратили продвижение видео и архивировали связанные с ним посты в соцсетях,

– говорится в официальном заявлении бренда.

Отметим, что через несколько дней после премьеры сериала "И просто так", ставшего продолжением легендарного "Секса и города", издание The Hollywood Reporter обнародовало обвинение двух женщин в секс-насилии.

Скандал с Крисом Нотом