"Мы не знали об обвинениях": Крис Нот получил первый отказ в сотрудничестве после секс-скандала
Источник:Variety
Голливудский актер Крис Нот мгновенно начал получать отказы в сотрудничестве после обвинений женщин в изнасилованиях. Со звездой сериала "Секс и город" расторг контракт бренд велотренажеров Peloton, на котором занимался Мистер Биг в обновленном сериале.
Внимание, впереди спойлер!
Известно, что в первой серии продолжения "Секса и города" – "И просто так" Мистер Биг занимался на велотренажере Peloton. Но из-за интенсивных тренировок его сердце не выдержало нагрузки и он умер. Такая антиреклама сыграла плохую шутку с брендом – акции начали падать, поэтому в Peloton мгновенно сняли дополнительное видео, где Мистер Биг вроде бы инициирует свою смерть, чтобы убежать от Керри со своей любовницей фитнес-тренершей.
К слову Крис Нот объяснил смерть Мистера Бига в первой серии "И просто так": неожиданное признание
Также бренд выпустил заявление кардиолога, указавшего на "экстравагантный образ жизни мистера Биг, увлекавшегося коктейлями, сигарами и большими стейками", как на вероятную причину его смерти, а не на то, что он использовал тренажер Peloton.
Крис Нот на тренажере Peloton / Кадр из сериала "И просто так"
Крису Ноту отказали в сотрудничестве
Однако новый скандал с обвинениями двух женщин в сексуальном насилии Криса Нота еще хуже отразился на марке, поэтому они полностью прекратили сотрудничество с актером.
Каждое обвинение в сексуальном насилии должно восприниматься серьезно. Мы не знали обвинения, когда представили Криса Нота в нашем ответе на перезагрузку HBO. Мы прекратили продвижение видео и архивировали связанные с ним посты в соцсетях,
– говорится в официальном заявлении бренда.
Отметим, что через несколько дней после премьеры сериала "И просто так", ставшего продолжением легендарного "Секса и города", издание The Hollywood Reporter обнародовало обвинение двух женщин в секс-насилии.
Скандал с Крисом Нотом
- Свои заявления женщины дали в разное время, не зная друг друга. По словам одной, изнасилование якобы произошло в Лос-Анджелесе в 2004 году, а по словам другой женщины – в Нью-Йорке в 2015-м. Женщины свои имена скрывают.
- Сам Крис Нот мгновенно заявил, что интим между ними был по согласию, а все обвинения – это клевета.
- Сами же женщины объяснили, что к признанию их натолкнули кадры по перезагрузке сериала "Секс и город".