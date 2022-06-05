Ми не знали, чи побачимось знову, – Катя Осадча привітала батька з днем народження

5 червня 2022 , 16:24
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала фото з батьком та привітала його з днем народження. Вона згадала, як прощалась з рідними у перші дні війни.

Батько української телеведучої Каті Осадчої сьогодні, 5 червня, святкує день народження. Зірка зворушливо привітала його у соціальних мережах.

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Катя Осадча привітала батька

Телеведуча не тільки привітала тата, але й згадала болісний день, коли їхала від батьків на захід України. Вона переховувалась у них з дітьми від війни, але коли вибухи більшали, вирішила вирушати далі.

Тато, з днем народження! Я бажаю тобі здоров'я, зберігати цю неймовірну любов до життя і всього, що ти робиш! В лютому, коли ми вирушали з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли…
– поділилась Катя Осадча.

Зірка розповіла, що її батьки залишились жити під Києвом разом з чотирилапим другом та пережили всі жахливі ночі й дні бомбардувань.

"Батьки залишися у передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші ночі й дні неподалік Василькова. Нескореність духу, захист свого і впевненість, що ти на своїй землі й немає тут місця "русскому миру". Тато, ти мій приклад в усьому, люблю тебе! З днем народження! Перемога скоро і вороги нам більше не будуть псувати наше життя", – додала вона.

Також ведуча показала шанувальникам рідкісні фото з батьком.


Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

У коментарях під фото підписники Каті Осадчої доєднуються до привітань:

  • "Многая літа, Олександр Володимирович! Все буде Україна";
  • "Як схожі. Здоров'я та мирного сонячного неба сім'ї та всій Україні";
  • "Навіть зовні схожі! Нехай щастить всій вашій родині";
  • "Такі схожі. Многая літа татові";
  • "З днем народження. Миру Україні та щастя нам";
  • "От в кого ви така висока. Здоров'я татові".
Автор: Марія Касій