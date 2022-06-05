Батько української телеведучої Каті Осадчої сьогодні, 5 червня, святкує день народження. Зірка зворушливо привітала його у соціальних мережах.

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Катя Осадча привітала батька

Телеведуча не тільки привітала тата, але й згадала болісний день, коли їхала від батьків на захід України. Вона переховувалась у них з дітьми від війни, але коли вибухи більшали, вирішила вирушати далі.

Тато, з днем народження! Я бажаю тобі здоров'я, зберігати цю неймовірну любов до життя і всього, що ти робиш! В лютому, коли ми вирушали з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли…

– поділилась Катя Осадча.

Зірка розповіла, що її батьки залишились жити під Києвом разом з чотирилапим другом та пережили всі жахливі ночі й дні бомбардувань.

"Батьки залишися у передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші ночі й дні неподалік Василькова. Нескореність духу, захист свого і впевненість, що ти на своїй землі й немає тут місця "русскому миру". Тато, ти мій приклад в усьому, люблю тебе! З днем народження! Перемога скоро і вороги нам більше не будуть псувати наше життя", – додала вона.

Також ведуча показала шанувальникам рідкісні фото з батьком.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

У коментарях під фото підписники Каті Осадчої доєднуються до привітань: