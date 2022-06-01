Перша леді України опублікувала зворушливий ролик, героями якого стали діти. До війни вони гралися з друзями, батьками, займалися улюбленими справами, раділи життю. Але одного дня прийшли росіяни, які все це забрали.

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Війна назавжди змінила мрії маленьких українців

Мільйони були вимушені разом з матерями виїхати за кордон. Сотні дітей загинули, ще тисячі потерпають від насильства, знущань на тимчасово окупованих територіях. Понад 200 тисяч окупанти примусово вивезли на територію Росії, розлучили з батьками. Росіяни забирають та руйнують все.

"Вчишся у школі, ходиш у спортивну секцію чи на танці, записуєш ролики для TikTok, хвилюєшся перед іспитами, радієш канікулам, граєш на піаніно чи у футбол, малюєш, вивчаєш робототехніку чи програмування, любиш маму й тата, кота й собаку, чекаєш дня народження та літа, мрієш про братика чи сестричку, просто мрієш", – зворушливо написала перша леді.

Коли падає перша бомба, ти не можеш у це повірити. "Навіщо нас хочуть убити?" – питаєш у мами в бомбосховищі. Мама плаче. Але найстрашніше, коли вона не відповідає. Сьогодні – День захисту дітей. І вперше цей захист – буквальний, зі зброєю в руках. Ми народжували й ростили їх для миру. А тепер маємо врятувати дітей від війни.

– зворушила Зеленська.

Зараз вся Україна боронить дитинство своїх дітей. Українці роблять все для того, щоб діти не бачили бомбардувань і не знали, що таке сирітство. Діти України назавжди запам'ятають, що таке війна. Це неможливо забути, пробачити. Ледь не щодня вони чують звуки сирен, які повідомляють про повітряну тривогу, біжать з батьками в укриття, щоб врятувати життя. На тимчасово окупованих територіях змушені терпіти той біль і страждання, які приніс "рускій мір".

Олена Зеленька про дітей війни: дивіться відео онлайн