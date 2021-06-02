Меттью Перрі розійшовся з нареченою, яка була молодшою на 22 роки

2 червня 2021 , 09:28
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Джерело:

People

Американський актор Меттью Перрі, якому 51 рік, розірвав стосунки із 29-річною літературною агенткою Моллі Гервіц. Вони мали роман три роки та готувались до весілля.

Про це кіноактор сам підтвердив в американському виданні. Причина розриву та хто став ініціатором завершення стосунків Перрі не сповістив. 

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Іноді щось просто не виходить, і це один з таких випадків. Я бажаю Моллі всього найкращого,
– лаконічно зазначив зірка "Друзів" Метть Перрі.

Варто додати, що про розставання прихильники довго би ще не здогадувались, адже спільні фото з коханою Перрі залишив на інстаграм-сторінці

Що відомо про особисте життя Меттью Перрі?

  • Пара почала зустрічатись у грудні 2019 року, коли разом зустріла Різдво. Вже у листопаді 2020-го пара заручилась.
  • Раніше Меттю Пері ніколи не був одруженим. Його колишня кохана Кайті Едвардс розповідала, що коли була разом з коханим, то він змушував її ходити йому по героїн, коли вона перебувала на 5 місяці вагітності.
  • Чоловік все свідоме життя страждав від наркозалежності та неодноразово потрапляв у реабілітаційні центри.
Автор: Уляна Журба