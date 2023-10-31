Причина його смерті залишається невизначеною. Втім, попередньо, найімовірніше, що Меттью помер внаслідок зупинки серця.

До теми Ми всі спустошені, – актори серіалу "Друзі" вперше відреагували на смерть Меттью Перрі

Чи забере Ліза Кудроу собаку покійного актора

Виявляється, що домашній улюбленець Альфред з'явився в житті Перрі під час стосунків з Моллі Гурвіц. Водночас після їхнього розриву собака залишилась з дівчиною. Тож, Ліза Кудроу просто не може прихистити собаку актора, адже вона вже в надійних руках.

Як колишня дівчина Меттью Перрі відреагувала на його смерть

29-річна Моллі Гурвіц, з якою у листопаді 2020 року Меттью Перрі заручився, однак через півроку розірвав стосунки, після звістки про смерть колишнього опублікувала щемливий допис. Вона наголосила, що вдячна чоловіку за весь досвід, який з ним пережила.

Хоча я любила його глибше, ніж могла собі уявити, він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не відчувала. Ніхто в моєму дорослому житті не справив на мене більшого впливу, ніж Меттью Ленгфорд Перрі. Я дуже вдячна за це, за все, чого я навчилася завдяки нашим стосункам. Метті, я відчуваю полегшення, що ти в спокої,

— написала Моллі.