Причина его смерти остается неопределенной. Но предварительно, скорее всего, Мэттью умер в результате остановки сердца.

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Заберет ли Лиза Кудроу собаку покойного актера

Оказывается, домашний любимец Альфред появился в жизни Перри во время отношений с Молли Гурвиц. В то же время после их разрыва собака осталась с девушкой. Лиза Кудроу просто не может приютить собаку актера, ведь она уже в надежных руках.

Как бывшая девушка Мэттью Перри отреагировала на его смерть

29-летняя Молли Гурвиц, с которой в ноябре 2020 года Мэттью Перри заручился, однако через полгода разорвал отношения, после известия о смерти бывшего опубликовала щемящий пост. Она подчеркнула, что благодарна мужчине за весь опыт, который с ним пережила.

Хотя я любила его глубже, чем могла себе представить, он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда не испытывала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэттью Лэнгфорд Перри. Я очень благодарна за это, за все, чему я научилась благодаря нашим отношениям. Мэтти, я чувствую облегчение, что ты в покое,

– написала Молли.