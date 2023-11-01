На побаченні з брюнеткою: стало відомо, як Меттью Перрі провів останній день перед смертю
Джерело:TMZ
Американський актор Меттью Перрі помер 28 жовтня. Напередодні його бачили прихильники – у гарному настрої на зустрічі з жінкою.
Зірка "Друзів" виходив у світ за 24 години до смерті, як повідомив портал TMZ. Фани побачили його у ресторані готелю Bel-Air.
До слова Одну єдину так і не знайшов: з ким зустрічався та в кого закохувався Меттью Перрі
Меттью Перрі був на побаченні за день до смерті
Меттью Перрі був у гарному настрої та обідав з таємничою брюнеткою. Близькі люди актора підтвердили цю інформацію.
Папараці зробили ці кадри близько 14:30. На світлинах, що публікують в мережі, актор сидить за столом з жінкою близько години. Після цього вони кудись пішли разом. Вже наступного дня Перрі знайшли мертвого.
Близькі друзі Меттью Перрі діляться, що в останні тижні він був дуже щасливим і сповненим енергії. Актор мав повернутися до роботи в кіно.
Які деталі особистого життя стали відомими
- Після смерті Меттью Перрі його колишні дівчата почали зізнаватися про стосунки з актором. Зокрема, Гвінет Пелтроу 30 років тримала в таємниці роман з Меттью, і лише після втрати розповіла про теплі та веселі стосунки.
- Колишня наречена Перрі – Моллі Гурвіц зізналась, що дуже любила проводити час разом з актором. Та водночас, за її словами, чоловік був складним і завдавав болю.
- Додамо, що Меттью Перрі не встиг одружитися. Його найдовші стосунки тривали 6 років з Ліззі Каплан.