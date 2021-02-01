Перша фотосесія новонародженої: Мер'єм Узерлі розчулила мережу кадрами з доньками

1 лютого 2021 , 14:35
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Відома акторка Мер'єм Узерлі на початку січня цього року стала мамою вдруге. Нещодавно вона влаштувала зворушливу фотосесію з двома донечками та розчулила мережу.

Джерело: інстаграм Мер'єм Узерлі

Зірка знаменитого серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі народила доньку на початку січня цього року. Вона активно ділиться світлинами з дитиною.

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Фотосесія Мер'єм Узерлі з доньками

Акторка позувала в кімнаті, сидячи на ліжку. Для ніжної та чуттєвої фотозйомки вона підібрала відповідне вбрання. Мер'єм Узерлі постала перед камерою в короткій молочній сукні-сарафані з рюшами, мереживом та бантами.

Коротке волосся зірка розпустила та вирівняла. На обличчі вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі стрілками, й нафарбувавши губи нюдовим блиском.

На руках молода матуся тримала новонароджену донечку Лілі, яку вдягнула в біло-рожеве боді з принтом. Біля Мер'єм та Лілі позувала й старша донька Лара, яка ніжно дивилась на сестричку й обіймала її. Акторка приховує обличчя малюка, тому на фото вона прикрила його емоджі у вигляді серця.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Перша фотосесія зіркової матусі та її доньок неабияк розчулила мережу. Про це прихильники Мер'єм Узерлі написали в коментарях:

  • Вітаємо з народженням малюка, як чудово;
  • Найкрасивіша, чудова, мила;
  • Так прекрасно! Дякую, що ділишся цим з нами;
  • Так мило усміхаєшся;
  • Великого вам щастя;
  • Дуже ніжні фото! Чудесні діти;
  • Щастя вам і маленькому скарбові.