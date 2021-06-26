Мерилін Менсон планує здатися поліції через звинувачення у нападі, – ЗМІ
Джерело:CNN
Американський рок-музикант Мерилін Менсон має намір віддати себе в руки поліціянтам. Раніше його звинуватили в нападі на відеооператора під час концерту.
У 2019 році Мерилін Менсон виступав у Гілфорді. Там він нібито здійснив напад на відеооператора. Через це поліція штату Нью-Гемпшир почала розшукувати відомого рок-музиканта.
До слова Поліція хоче допитати ймовірну жертву Мериліна Менсона
Мерилін Менсон здасться поліції
ЗМІ повідомляють, що артист планує здатися поліції. Голова поліції Гілфорда Ентоні Бін Берпом заявив, що артист повинен з'явитися у відділок Лос-Анджелеса. Однак невідомо, коли саме це странеться.
Зазначимо, що Мериліну Менсону загрожує покарання – тюремне ув'язнення строком до одного року або штраф у розмірі до двох тисяч доларів. Також Берпом зауважив, що напад не мав сексуального характеру.
Звинувачення проти Мериліна Менсона
- Раніше Мериліна Менсона звинувачували в аб'юзі та домашньому насильстві. Спершу про музиканта висловилась зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд. Вона заявила, що співак знущався з неї протягом багатьох років.
- Згодом співачка Фібі Бріджерс поділилась власними спогадами про рок-музиканта. Артистка розповіла, що в будинку зірки є "кімната для зґвалтувань".
- Потім акторка з "Гри престолів" Есме Б'янко доєдналась до звинувачень у насильстві проти Мериліна Менсона. Вона мала з ним роман, в якому страждала від жорстокості. Дівчина зізналась, що відчувала себе немов полонена.
- Загалом Менсона звинуватили понад 15 жінок. Поліція планувала допитати одну з жертв артиста, але як надалі розвивається справа – невідомо.