Рок-виконавець Мерилін Менсон: гучні скандали, які обговорював увесь світ

Відомого американського музиканта та лідера однойменної групи Мерилін Менсона останнім часом звинувачують у насильстві та жорстокості. Також через свої епатажні образи та концерти він часто ставав зіркою гучних скандалів.
Його особисте життя досить насичене, адже він часто змінює партнерок, які згодом звинувачують співака в аб'юзі. Тож, що відомо про скандальне життя Мериліна Менсона – з'ясовувала редакція Showbiz 24.
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Ще з дитинства характер майбутньої зірки був складним та непередбачуваним. В автобіографії "Довга і важка дорога з пекла" він детально описує свої сексуальні фетиші, а також захоплення зоофілією та садомазохізмом. Також Менсон згадує про те, що в дитинстві він цікавився вогнепальною зброєю та створював саморобні порно-журнали, щоб продавати однокласникам. Ще з ранніх років він ненавидів релігію та дотримання будь-яких моральних норм.
На початку своєї кар'єри музикант одразу був дуже скандальною особистістю. Мерилін Менсон не тільки заповнив собою нішу, а й перевершив усіх своїх попередників. Аби привернути увагу до групи, на концертах він лякав людей жахливими образами та вчинками. Менсон робив все, щоб розлютити церковнослужителів: рвав на концертах Біблії, виходив на сцену з хрестом, облитим імітацією крові, одягав рясу священика.
Шокуючи релігійних діячів, Менсон не забував про своїх фанів та навіть колег. Наприклад, охоронець рок-зірки Девід офіційно заявив, що під час концерту музикант раптово напав на нього, схопив за голову і притиснув до стегон, імітуючи оральний секс. Моральну шкоду чоловік оцінив у 75 тисяч доларів, але пізніше відкликав судовий позов.
Менсон розповідає про себе такі речі, які викликають у людей шок. До прикладу, що вдома у нього ціла колекція клізм, і він нібито частенько запрошує друзів, щоб разом очистити шлунки. Ще музикант запевняє, що переспав з вівцею, а потім убив її на вівтарі. Найжахливіші чутки про себе Менсон розпускає сам, скоріш за все, для того, щоб створювати ажіотаж навколо власного імені.
Свого часу у Мериліна зав'язались романтичні стосунки з вдвічі молодшою акторкою Еван Рейчел Вуд, яка знімалась у проєктах групи Marilyn Manson. Пара зустрічалась 4 роки, а згодом заручилась. "Ми обидвоє любимо Beatles. Я по-справжньому люблю Менсона! Єдиний недолік – він, буває, хропе ночами. Хоча і це мені подобається!", – говорила Рейчел. Проте за декілька місяців після заручин пара розійшлась.
Зараз Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона у насильстві та аб'юзі та першою серед жінок виконавця зізналась, що він багато років з неї знущався. На своїй сторінці в інстаграмі акторка оприлюднила заяву, у якій розповіла деталі стосунків із Мериліном Менсоном. "Мені промили мізки і змусили підкоритися. Я жила в страху відплати, наклепу та шантажу. Я тут, щоб викрити цю небезпечну людину і закликати індустрії зупинити його, перш ніж він знищить ще життя", – шокувала Еван Рейчел Вуд.
До слова Еван Рейчел Вуд заявила, що дружина Мериліна Менсона шантажувала її через фото з юності
Після такої гучної заяви, мовчання порушили ще 4 колишніх коханих пасії музиканта. Фотографиня Ешлі Оултерс заявила, що вийшла зі стосунків з Мериліном із посттравматичним синдромом і депресією, повідомляли у The Sun.
Модель Сара Макнілі написала, що роман з рок-музикантом закінчився для неї довгою робою з психоаналітиком: "За "погану" поведінку він закривав мене в кімнаті, змушував слухати, як розважається з іншими жінками, забороняв спілкуватись з друзями, а якщо вона не послухається його, то він обіцяв з ними розібратись. Я чула історії інших дівчат, які хотіли заявити про поведінку Менсона, – їх домашніх тварин знайшли мертвими". Також зі слів моделі, актор звинувачував її в усіх смертних гріхах, щоб вона відчула себе нікчемною, і обіцяв розбити їй битою обличчя. Про це повідомляли у "BBC Україна"
Схожими історіями згодом поділилилсь модель Ешлі Ліндсі Морган, співачка Фібі Бріджерс та зірка "Гри престолів" Есме Б'янко.
Акторка Роуз Макгоуен підтримала інших колишніх дівчат співака у своєму інстаграмі, оскільки сама з ним свого часу була у стосунках і теж була заручена: "Потрібні роки, щоб одужати від аб'юзу, я бажаю їм сил, щоб пройти цей шлях і повністю одужати. Нехай суспільство дізнається правду. Нехай рани почнуть затягуватись", – написала дівчина в твіттері.
Наступного дня Мерилін виступив у своєму інстаграмі з промовою і назвав це все "викривленою реальністю".
Очевидно, що моє мистецтво і моє життя вже давно стали магнітом для суперечок, але ці останні заяви про мене є жахливим викривленням реальності. Мої інтимні стосунки завжди були цілком домовленими з партнерами-однодумцями. Незалежно від того, як і чому, інші зараз вирішили спотворити минуле, це правда,
– заявив музикант.
Проте індустрія не повірила музиканту, і дуже швидко відреагували на слова його колишніх дівчат. Так представники бренду Loma Vista відмовились рекламувати його останній альбом і співпрацювати з ним. Медіакомпанія AMC Networks вирішила вирізати сцени за участю Менсона з серіалів "Калейдоскоп жахів" і "Американські боги".
Колишня дружина Мериліна Діта фон Тіз теж відреагувала на ці звинувачення. Вона написала в своєму інстаграмі, що музикант жодного разу не проявляв до неї агресії за 7 років подружнього життя.