Мережу підкорює архівне відео, на якому Кароль і Саніна вперше зустрілись на одній сцені

Фронтвумен The Hardkiss подружилась з Тіною Кароль два роки тому після запису пісні "Вільна". Однак їхнє знайомство відбулось задовго до цього дуету, коли Саніній було 15, а попдіві – 21.

На численних фан-акаунтах Тіни Кароль "гуляє" відео 15-річної давнини. Це запис з талант-шоу, на якому 21-річна співачка та EL Кравчук були ведучими, а 15-річна Юлія Саніна – учасницею. На той момент Кароль вже була зіркою, а майбутня рок-діва лише починала свій шлях.

Читайте також Це моя прогалина, – Тіна Кароль поскаржилась, що не має друзів

Як Тіна Кароль і Юлія Саніна зустрілись на одній сцені 15 років тому

"Наша наступна конкурсантка запевняє, що вона раніше почала співати, аніж говорити. Навіть перші дні життя плакала, ніби співала", – оголосила Тіна Кароль юну Юлію Саніну.

На великій сцені учасниця виступила з репером Artik і танцівниками. Тоді в неї вже був свій гурт, з яким вона планувала співати поп-рок, блюз, джаз. У фіналі талант-конкурсу Саніна програла Міші Марвіну – молодшому брату TAYANNA.

Це відео з'явилось в інстаграмі лідерки The Hardkiss ще у квітні 2020 року, за кілька місяців після виходу хіта "Вільна". Однак шаленого розголосу ролик набув лише зараз. Тисячі користувачів інстаграму розчулила перша зустріч Тіни Кароль і Юлії Саніної на одній сцені.

"Ось ця п'ятнадцятирічна дівчинка з палаючими очима. Чи могла вона знати, що мине 14 років, і в неї буде свій успішний гурт? Що вона заспіває в дуеті з Тіною Кароль, якою захоплювалася вже тоді… Машина часу, яка показує, як близько ми ходимо планетою і не знаємо, що чекає нас попереду", – писала Юлія Саніна під архівним відео.

Реакція мережі на архівне відео