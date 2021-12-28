На многочисленных фан-аккаунтах Тины Кароль "гуляет" видео 15-летней давности. Это запись талант-шоу, на котором 21-летняя певица и EL Кравчук были ведущими, а 15-летняя Юлия Санина – участницей. На тот момент Кароль уже была звездой, а будущая рок-дива только начинала свой путь.

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Как Тина Кароль и Юлия Санина встретились на одной сцене 15 лет назад

"Наша следующая конкурсантка уверяет, что она раньше начала петь, чем говорить. Даже первые дни жизни плакала, словно пела", – объявила Тина Кароль юную Юлию Санину.

На большой сцене участница выступила с рэпером Artik и танцовщиками. Тогда у нее уже была своя группа, с которой она планировала петь поп-рок, блюз, джаз. В финале талант-конкурса Санина проиграла Мише Марвину – младшему брату TAYANNA.

Это видео появилось в инстаграме лидера The Hardkiss еще в апреле 2020 года, через несколько месяцев после выхода хита "Вільна". Однако безумную огласку ролик приобрел только сейчас. Тысячи пользователей инстаграма умиляла первая встреча Тины Кароль и Юлии Саниной на одной сцене.

"Вот эта пятнадцатилетняя девочка с горящими глазами. Могла ли она знать, что пройдет 14 лет, и у нее будет своя успешная группа? Что она споет в дуэте с Тиной Кароль, которой восхищалась уже тогда… Машина времени, показывающая, как близко мы ходим по планете и не знаем, что ждет нас впереди", – писала Юлия Санина под архивным видео.

Реакция сети на архивное видео