У мережі поширюють відео, де Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера" на київській сцені
Джерело:сайт Dizel Studio
Українська артистка Вєрка Сердючка, під сценічним образом якого співає Андрій Данилко, на початку грудня виконала популярну на той час пісню "Батько наш Бандера". Це сталось на концерті "Дизель Шоу" у Києві.
Хоча концерт "Дизель Шоу" відбувся ще 4 грудня у Палаці Україна, але відеоролик з виконанням пісні з'явився лише зараз, 27 січня. На ньому можна побачити, як дівчинка із залу принесла Сердючці квіти, а та, розчулившись, почала неочікувано співати "Батько наш Бандера".
Читайте також Патріотичний флешмоб: які зірки крім Клопотенка, Вітовської долучились до акції в фейсбуці
Композицію швидко підхопили бек-вокалісти Вєрки та її сценічна мама. Глядачі підтримали пісню оплесками. Організатори шоу зазначили, що Сердючка повинна була виконати тільки 2 пісні, але й заспівала третю "вірусну". Але це сталось нібито невипадково.
Дуже символічно, що мені (Вєрці Сердючці) 30 років. І нашій незалежній Україні теж 30 років,
– сказала за лаштунками шоу артистка.
Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера": дивіться відео онлайн
Що відомо про патріотичну пісню про Бандеру
- Додамо, що "Батьком наш Бандера" став хітом мережі ТікТок наприкінці осені 2021 року.
- Популярність вона отримала після того, як кілька підлітків заспівали її у школі на уроці перед проросійською вчителькою у Києві.
- Згодом флешмоб з піснею підхопили різні державні установи, школярі, глава Православної церкви України Епіфаній та багато інших.
- Композиція стала лідером за кількістю пошуків на ютубі.