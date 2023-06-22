Пропагандисти поширили фейк про ізраїльський паспорт Олени Зеленської: на фото купу помилок
Джерело:Центр протидії дезінформації
У мережі з'явилося фото начебто ізраїльського паспорта першої леді Олени Зеленської. Російські пропагандисти поширили фейк з купою помилок.
Російські пропагандисти поширили в мережі інформацію, начебто Олена Зеленська має ізраїльський паспорт. Нібито перша леді України отримала громадянство під час візиту до Ізраїля.
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Фейк про ізраїльський паспорт Зеленської
У ворожих каналах публікують фото начебто паспорта Зеленської, як доказ цій інформації. Та на знімку окупанти наробили безліч помилок, які неможливо не помітити.
- По-перше, на документі не можуть використовуватись різні шрифти. Тоді як на "паспорті", схоже, скопійовані дані з різних джерел, а написи відрізняються.
- Формат паспорта застарілий та неактуальний.
- Документ начебто виданий 19 червня, але чомусь дата закінчення терміну дії документа сплила раніше – 18 червня. Вочевидь, пропагандисти заплуталися в цифрах.
- Слова на івриті написані неправильно й перекручені.
- Фото так званого "паспорта" банально вкрали з офіційної телеграм-сторінки першої леді.
"Подібні ворожі фейки спрямовані на підвищення недовіри українського суспільства до представників органів державної влади", – пише ЦПД.
Олена Зеленська не має паспорта Ізраїлю / Фото ЦПД
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