Пропагандисти поширили фейк про ізраїльський паспорт Олени Зеленської: на фото купу помилок

У мережі з'явилося фото начебто ізраїльського паспорта першої леді Олени Зеленської. Російські пропагандисти поширили фейк з купою помилок.

Російські пропагандисти поширили в мережі інформацію, начебто Олена Зеленська має ізраїльський паспорт. Нібито перша леді України отримала громадянство під час візиту до Ізраїля.

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Фейк про ізраїльський паспорт Зеленської

У ворожих каналах публікують фото начебто паспорта Зеленської, як доказ цій інформації. Та на знімку окупанти наробили безліч помилок, які неможливо не помітити.

По-перше, на документі не можуть використовуватись різні шрифти. Тоді як на "паспорті", схоже, скопійовані дані з різних джерел, а написи відрізняються.

Формат паспорта застарілий та неактуальний.

Документ начебто виданий 19 червня, але чомусь дата закінчення терміну дії документа сплила раніше – 18 червня. Вочевидь, пропагандисти заплуталися в цифрах.

Слова на івриті написані неправильно й перекручені.

Фото так званого "паспорта" банально вкрали з офіційної телеграм-сторінки першої леді.

"Подібні ворожі фейки спрямовані на підвищення недовіри українського суспільства до представників органів державної влади", – пише ЦПД.



Олена Зеленська не має паспорта Ізраїлю / Фото ЦПД

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