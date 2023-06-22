Пропагандисти поширили фейк про ізраїльський паспорт Олени Зеленської: на фото купу помилок

22 червня 2023, 11:47
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

У мережі з'явилося фото начебто ізраїльського паспорта першої леді Олени Зеленської. Російські пропагандисти поширили фейк з купою помилок.

Російські пропагандисти поширили в мережі інформацію, начебто Олена Зеленська має ізраїльський паспорт. Нібито перша леді України отримала громадянство під час візиту до Ізраїля.

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Фейк про ізраїльський паспорт Зеленської

У ворожих каналах публікують фото начебто паспорта Зеленської, як доказ цій інформації. Та на знімку окупанти наробили безліч помилок, які неможливо не помітити.

  • По-перше, на документі не можуть використовуватись різні шрифти. Тоді як на "паспорті", схоже, скопійовані дані з різних джерел, а написи відрізняються.
  • Формат паспорта застарілий та неактуальний.
  • Документ начебто виданий 19 червня, але чомусь дата закінчення терміну дії документа сплила раніше – 18 червня. Вочевидь, пропагандисти заплуталися в цифрах.
  • Слова на івриті написані неправильно й перекручені.
  • Фото так званого "паспорта" банально вкрали з офіційної телеграм-сторінки першої леді.

"Подібні ворожі фейки спрямовані на підвищення недовіри українського суспільства до представників органів державної влади", – пише ЦПД.


Олена Зеленська не має паспорта Ізраїлю / Фото ЦПД

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Автор: Марія Касій