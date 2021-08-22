У мережі показали архівне фото Тіни Кароль: як виглядала зірка у 14 років

Фан-клуб Тіни Кароль знайшов рідкісне фото відомої української співачки. Світлина зроблена у 1999 році, коли виконавиця брала участь у фестивалі "Чорноморські ігри".

Популярна українська співачка Тіна Кароль не надто активно веде свій профіль в інстаграмі та вкрай рідко ділиться архівними фото. Та в мережі з'явилася її архівна світлина, що підкорила мережу.

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Рідкісне фото Тіни Кароль

Знімок зробили 22 роки тому – у 1999 році. Тоді Тіна Кароль вперше виступила на "Чорноморських іграх". На фестивалі співачка зайняла третє місце.

Перед камерою дівчина позувала серед інших молодих, але талановитих виконавців. Вона обрала чорну мінісукню на тонких бретелях. Русяве волосся зібрала в акуратний пучок та прикрасила шию чорним масивним ланцюжком.



Тіна Кароль на "Чорноморських іграх" / Фото з фан-клубу Тіни Кароль

Тіна Кароль раніше висловлювалась про свою участь у фестивалі "Чорноморські ігри". На її думку, саме тоді розпочалась її музична кар'єра. Зірка засмутилась через третє місце, але мама Тіни не дозволила доньці складати руки.

У той момент, коли я ридала за лаштунками, мама строго мені сказала: "Нічого плакати, визначайся: або ти серйозно далі займаєшся музикою, або все кидаєш. Я все зважила – і наступного року відправилася вступати до Київського музучилища…

– розповідала Тіна Кароль.

Тепер знаменитість – одна з найуспішніших співачок України, яка відома у світі. Вона просуває українську музику та допомагає популяризувати прогресивних молодих артистів. Нещодавно Тіна Кароль випустила альбом "Молода кров", у якому представила пісні-колаборації з юними виконавцями.