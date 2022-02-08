Мені завжди було складно, – солістка гурту Go_A про романтичні стосунки

За лаштунками проекту "Де логіка?", який з 3 березня покаже "Новий канал", Катерина Павленко розповіла про перші закоханості. Вона зізналась, що їй завжди подобались світловолосі хлопці.

Усі пам’ятають магічні почуття та емоції, які вирують всередині під час першого кохання. Приємно згадати своє і послухати про інших. Особливо якщо це зізнання знаменитостей.

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Під час зйомок шоу "Де логіка?", яке 3 березня стартує на "Новому каналі", солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, які хлопці їй подобалися. Зав’язати стосунки дівчині було непросто.

Я не знаю, що можна назвати першим коханням, оскільки лише нещодавно почала усвідомлювати, що кохання і закоханість – це різні речі. Мені завжди подобались білявчики (Усміхається). У школі приваблювали задумливі хлопчики, – поділилась зірка.

"Зазвичай дівчаткам подобались активні, які завжди на передньому плані. Мені ж, навпаки, ті, які сидять окремо й думають про щось загадкове. Враховуючи, що я теж інтроверт, зав'язати спілкування з ними завжди було складно. Але коли це диво ставалося, все закінчувалося стосунками на три роки", – каже Павленко.



Спокуслива Катерина Павленко / Фото з інстаграму співачки

Торік в інтерв'ю Славі Дьоміну зірка гурту Go_A ділилась, що до неї також часто проявляють зацікавленість жінки. Проте до стосунків жодного разу не доходило: "Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов – так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально". Щодо майбутнього партнера, то вона повинна бути впевненою, що це її людина. Також їй дуже важливо, щоб її розуміли.