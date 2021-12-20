Мені цілували руки, – Ivan NAVI про вчинки фанаток на концертах

Український виконавець Ivan NAVI відомий своїми запальними танцювальними треками та щирістю. Його відкритість до публіки і позитив неможливо не помітити, тож дівчата одна за одною закохуються в артиста. За лаштунками шоу Нового каналу "Хто зверху?" співак розповів про подарунки від дівчат.

Під час зйомок розважального проєкту Іван згадав найяскравіші вчинки фанаток.

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Якось я виступав на концерті на Дні Славська. Пам’ятаю, виходжу наступного дня зранку з будиночка, в якому жив, і бачу на землі напис крейдою: "Люблю Ivan NAVI". А ще у формі сердечка розкидані пелюстки квітів. Авторка чи авторки творіння мене не дочекалися. Напевно, малювали з самого ранку, а я дуже довго сплю,

– розповів виконавець.

Щодня фанатки пишуть Івану в соцмережах, чекають на концертах з надією на фото, публікують відео та ролики в TikTok під треки артиста. Хлопець, до речі, робить репости багатьох з них у свої інстаграм-сторіс. Емоцій та віддачі на концертах співака теж вистачає. Інколи аж занадто.

"Нещодавно на концерті вперше в житті мені цілували руки. Я люблю подавати руки зі сцени, аби бути ближчим до публіки. А тут такий поворот. Я ще такого не бачив і не відчував. А якось ми виступали в Херсоні у нічному клубі. На концерт прийшла дівчинка, яку не пропускали через обмеження за віком. То вона прийшла з мамою, зустріла мене з короваєм. Я думав, що вже сватання відбувається, бо мама і коровай…" – з усмішкою на обличчі поділився Ivan Navi.

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