Мені це виявилось не під силу, – колишня дівчина принца Гаррі висловилась про їхні стосунки

Модель Флоренс Сент-Джордж зустрічалась з принцом Гаррі у 2011 році. Ці стосунки були не надто щасливими для дівчини. Через постійну увагу преси та папараці у неї з'явилась тривога і боязнь камер.

Модель Флоренс Сент-Джордж вийшла заміж за мільйонера і виховує двох дітей. Та в нещодавньому інтерв'ю вона пригадала, як була дівчиною принца Гаррі у 2011 році.

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Колишня дівчина принца Гаррі про їхні стосунки

Флоренс зізналась, що вирішила покинути королівського спадкоємця через постійну увагу преси і папараці.

Майже щодня з'являлися нові публікації про нас, моїх шкільних друзів допитували, а перед дверима стояли фотографи. Я знімаю капелюх перед тими людьми, які можуть жити за таких умов. Визнаю, мені це виявилося не під силу,

– поділилась дівчина.

Модель поділилась, що розривати стосунки їй було непросто. Але зараз вона щаслива, що не стала членкинею королівської родини.

"Було сумно, але мені пощастило, що стосунки виявилися недовговічними", – підсумувала Сент-Джонс.

Через постійне напруження у дівчини розвинулась тривожність, яку вона довгий час лікувала. Покращити своє ментальне здоров'я вона змогла завдяки гончарній справі, що її заспокоює.



Флоренс Сент-Джонс / Фото з інстаграму дівчини

Стосунки принца Гаррі та Флоренс