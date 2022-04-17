"Мені соромно, що хотіла дружби з тобою": Полякова присоромила Кіркорова за підтримку Марченко

Українська співачка Оля Полякова звернулась до Філіпа Кіркорова, який написав допис у підтримку Марченко й Медведчука. Вона заявила, що їй соромно, що колись хотіла дружби з артистом.

Після допису російського артиста Кіркорова з вимогою звільнити Медведчука Оля Полякова звернулась до колишнього друга. Вона записала емоційне відео.

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Оля Полякова звернулась до Кіркорова

Виконавиця зізналась, що чекала, коли ж артист порушить мовчання. Однак була здивована, коли перший його допис був присвячений проросійському депутату.

"Тобі шкода кого – зрадника, злочинця, колаборанта, людину, який безпосередньо причетний до тих жахів, які звалилася на мою країну? Всі свої мільярди він десятки років Медведчук крав в українців. Він, як вампір, висмоктував життя з України всі ці роки. Його кум Путін виділяв йому гроші, щоб він в Україні формулював п'яту колону, яка підтримувала політику Росії: підкуп місцевої влади, створення телеканалів, щоб росіян зустрічали з квітами. Ну й цей замисел він тупо провалив", – сказала зірка.

На його руках кров тисячі українців. Він – спільник вбивць і ти підтримуєш вбивцю. Ти підтримуєш подругу Оксану, я не буду казати, скільки її чоловікові коштували проєкти, які купувалися спеціально для неї. Вона так і не звернулася до свого народу з підтримкою,

– додала Оля Полякова.

Співачка підкреслила, що чомусь Кіркорову шкода колаборантів та зрадників, а не українців, яких вбивають і ґвалтують російські військові.

Тобі нікого не шкода. Ти ні разу не написав мені, не поцікавився як я, як мої діти. Нагадаю тобі, що рік тому ти мене підставив, коли запросив на концерт у Дубаї, де влаштував фарс дружби й об'єднання народів – ніс промови, махав прапорами. Я промовчала. Думала, що це через незнання. Ні, ти все розумів тоді й зараз,

– зауважила знаменитість.

, Оля Полякова розповіла про концерт, що відбувся у листопаді 2020 року. Тоді зіркові друзі зустрілися на фестивалі в Дубаї . Ба більше, виступ Полякової допоміг організувати саме Кіркоров. Після цього співачці довелося виправдовуватися, що жодного "політичного підтексту" на концерті в ОАЕ не було.

"Великі артисти можуть виявитися маленькими людьми. Мені соромно, що я довіряла тобі. Мені соромно, що я рівнялася на тебе. Мені соромно, що хотіла дружби з тобою. Я зневажаю себе за те, що обманювала себе, але я винесла урок", – підсумувала Оля Полякова.

Звернення Полякової до Кіркорова:

У коментарях артистку активно підтримують інші зірки: