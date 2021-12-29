"Мені прилітало": як кохана Діми з "Холостячки" реагує на його поцілунки зі Златою Огнєвіч

У фіналі "Холостячки" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, а не Дмитра Шевченка. Однак чоловік швидко знайшов нове кохання. Він дивився проєкт з дівчиною, тому уникнути ревнощів йому не вдалось.

Улюбленець глядачів Дмитро Шевченко приховує свою обраницю від публіки. Однак його дівчину давно розсекретили в мережі. Серце фіналіста "Холостячки" підкорила учасниця першого "Холостяка" Катерина Шеффер. Як з'ясувалось, чоловік перший написав ефектній красуні.

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Як Дмитро Шевченко познайомився з коханою

Їхня історія розпочалась в інтернеті. Дмитро побачив Катерину у фейсбуці, написав і запросив у ресторан. Він зробив перший крок, бо дівчина нібито його типаж – "маленька, худенька, мініатюрна".

При першій зустрічі було відчуття, що я давно її знаю. Не було напруження і думок про те, що сказати, що зробити, чи правильно я поводжуся. Була легкість у спілкуванні, і це мені сподобалося,

– зізнався учасник "Холостячки".

Зараз закохані проводять багато часу разом – ходять у кіно, гуляють, вечеряють у ресторанах, однак не поспішають з'їжджатися. Як у Каті, так і в Діми серйозні наміри. Дівчина навіть познайомила нового коханого з сином. Це нібито сталось випадково, коли чоловік чекав на кохану на вулиці.

"Думаю, дівчина не буде знайомити дитину аби з ким. Для мене дитина – не перешкода. Це маленький друг, з яким я вибудовую стосунки", – зізнається боксер.

Кохана Дмитра Шевченка з сином / Фото з інстаграму Катерини Шеффер

Як кохана Дмитра реагувала на його поцілунки зі Златою Огнєвіч

Роман закоханих зав'язався до того, як на екрани вийшов фінальний епізод "Холостячки". Так, останні серії вони дивились разом. Саме ці випуски видалися найгарячішими, у них між Дімою і Златою була шалена пристрасть. Тому, чоловік всіляко намагався відволікти увагу Каті в найпікантніші моменти.

Я думаю, їй можна пам'ятник уже ставити. Вона погано реагувала. Я з пів погляду розумів, намагався або переключити, або відволіктися. Але наступного дня мені прилітало. Казала: "Ага, це ми вчора пропустили",

– пригадує Дмитро Шевченко.