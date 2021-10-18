Мені плювали в обличчя, – дружина Павліка розповіла, як він давав концерти п'яним

У розпал скандалу з Ларисою Созаєвою дружина Віктора Павліка пригадала його залежність від алкоголю. 27-річна Катерина Реп'яхова зізналась, що врятувала кар'єру чоловіка. Через постійні запої він виходив на сцену п'яним і ледь не втратив свою публіку.

Задовго до одруження Катерина Реп'яхова працювала концертною директоркою Віктора Павліка. Ексдружина артиста Лариса Созаєва досі звинувачує дівчину в тому, що саме вона зруйнувала сім'ю. Однак, за словами блогерки, їхній шлюб був лише на паперах. На той час співак мав алкогольну залежність, витягувати з якої його ніхто не поспішав.

Гаряча тема Ексдружина Віктора Павліка заявила, що він виселяє її з квартири

"Коли я зустріла Віктора Франковича, у нього були великі проблеми з алкоголем. Наскільки великі, що була реанімація, були дуже довгі запої. Кожного разу, коли я приїжджала в реанімацію, ніякої дружини там не було. Був водій Вася, який все життя поряд з Віктором Франковичем", – зізналась Катерина Реп'яхова.

Дівчина чи не найбільше страждала від запоїв Віктора Павліка. Він дозволяв собі давати концерти напідпитку, тому Катерині часто перепадало від обуреної публіки.

Були випадки, коли зривались концерти, коли я особисто роздавала людям квитки й мені плювали в обличчя. Він виходив на сцену п'яний, його виносили. Були випадки, коли він виходив на сцену з розстібнутою ширінкою,

– пригадала дружина Павліка.

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55-річний Віктор Павлік і сам розповів про проблеми з алкоголем . Він зізнався, що його організм став відмовлятися від випивки. Лікарі попереджали, якщо зірка не кине пити, то помре.

Блогерка заявила, що допомогла Віктору Павліку вилікуватися й зараз він зовсім не п'є. У них "здорова дружна сім'я без алкоголю".

"Я не вважаю, що цього треба соромитися тільки тому, що він це все здолав. Можливо, якби доля не подарувала йому зустріч зі мною, не було б кому лікувати Пашу, не було б за що лікувати Пашу (син Віктора Павліка і Лариси Созаєвої помер від раку кісток – ред. Showbiz 24), не було б кому виплачувати квартиру", – завершила Катерина Реп'яхова.