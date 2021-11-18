Мені платили гонорар, – Євгенія Власова про участь у "Танцях з зірками"

Українська співачка Євгенія Власова відверто розповіла про шоу "Танці з зірками". Зірка зізналась, що їй платили гонорар. Однак для неї ці гроші були не настільки великими, щоб лише заради них брати участь у проєкті.

Відома співачка Євгенія Власова разом з танцівником Максом Леоновим залишила шоу "Танці з зірками" у 8 випуску. Після вильоту вона зізнавалась, що участь у проєкті її дуже втомила.

Читайте також Зірку Playboy Дашу Астаф'єву запросили на кастинг "Танців з зірками": реакція мережі

Євгенія Власова про "Танці з зірками"

Тепер зірка поділилась, що за участь у танцювальному шоу вона отримувала гонорар. Але його було недостатньо для того, щоб пройти такий складний челендж.

Мені платили гонорар. Я дуже рада. Але це не той гонорар, заради якого я б брала участь. Моя любов до танців – це єдина божевільна причина. Я розумію, що в житті не зібрала б себе так, а там я пройшла просто м'ясорубку – емоційну, фізичну, де немає виходу,

– зізналась Євгенія Власова.

Також артистка хотіла всім довести, що тепер її не варто асоціювати з хворобами та болячками.

"Моя участь у "Танцях з зірками" має тільки один сенс – моє божевільне бажання танцювати. Моє бажання показати людям, що потрібно припинити одягати мене у хворобливі енергетичні потоки. Все зовсім не так у моєму житті. Мені хотілося показати, що моє життя зовсім інше. І я абсолютно здорова, витривала жінка", – додала співачка.



Євгенія Власова / Фото з інстаграму зірки

Цікаво, що минулого року продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розповідав, що навіть суперзірки беруть участь у проєкті без гонорарів. "У всіх різні домовленості з нами. Навіть суперзірки танцюють безкоштовно в цьому сезоні. Вони просто розуміють, для чого їм це потрібно", – заявляв чоловік. Можливо, у теперішньому сезоні правила змінилися.

Водночас танцівник Євген Кот також зауважував, що гонорари на шоу занадто малі. Частково через це він відмовився від участі у "Танцях з зірками". Однак основною причиною того, що хореограф не хоче танцювати на головному паркеті країни є те, що проєкт для нього – пройдений етап.