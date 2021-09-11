Мені нічого не допомагало, – Катерина Павленко з Go_A пригадала, як важила 43 кілограми

На долю талановитої солістки гурту Go_A випало чимало випробувань. Увесь підлітковий вік Катерина Павленко провела в лікарнях, лікуючи проблеми з легенями. Тоді співачку залікували так, що вона важила всього 43 кілограми.

Проблеми зі здоров'ям у Катерини Павленко з Go_A почались у 14 років, коли вони з мамою переїхали в недобудований будинок без опалення. Ймовірною причиною важкої недуги стало переохолодження.

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Так, дівчину з Ніжина лікували спочатку в Чернігові, а тоді – в Києві. Лише у столиці медики змогли її врятувати. Однак роки госпіталізації були нелегкими. Юна Катерина Павленко лежала в палаті з важкохворими пацієнтами, які помирали одне за одним. Вона боялась, що стане наступною.

Ти лежиш у палаті, а тебе ніхто не приходить провідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. Мене просто там залікували так, що я важила 43 кілограми, і мені нічого не допомагало,

– пригадала Катерина Павленко.

Катерина Павленко з Go_A / Скриншот з відео

у будинку без опалення Катерина Павленко опинилась після того, як її мама посварилась з братом за великий будинок покійного батька. Після сімейного конфлікту вони з мамою жили то в друзів, то в знайомих, а через кілька років оселились у недобудованій хаті.

33-річна Катерина Павленко досі відмовляється розголошувати діагноз, який їй поставили 2002-го. Відомо лише, що в солістки гурту Go_A були проблеми з легенями, а її життя врятували анестезіолог з Чернігова та київські лікарі.

"Пам'ятаю, хірургів викликали вночі, була екстрена операція. У Київ, коли ми приїхали, це взагалі інша історія. Вони якось так всі за мене взялись і врятували", – зі сльозами на очах розповіла співачка.