Проблемы со здоровьем у Екатерины Павленко из Go_A начались в 14 лет, когда они с мамой переехали в недостроенный дом без отопления. Вероятной причиной тяжелого недуга стало переохлаждение.

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Так, девушку из Нежина лечили сначала в Чернигове, а потом – в Киеве. Только в столице медики смогли ее спасти. Однако годы госпитализации были нелегкими. Юная Екатерина Павленко лежала в палате с тяжелобольными пациентами, которые умирали один за другим. Она боялась, что станет следующей.

Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. Меня просто там залечили так, что я весила 43 килограмма, и мне ничего не помогало,

– вспомнила Катерина Павленко.



Екатерина Павленко из Go_A / Скриншот из видео

Отметим, в доме без отопления Екатерина Павленко оказалась после того, как ее мама поссорилась с братом из-за большого дома покойного отца. После семейного конфликта они с мамой жили то у друзей, то у знакомых, а через несколько лет поселились в недостроенном доме.

33-летняя Екатерина Павленко до сих пор отказывается разглашать диагноз, который ей поставили в 2002-м. Известно лишь, что у солистки группы Go_A были проблемы с легкими, а ее жизнь спасли анестезиолог из Чернигова и киевские врачи.

"Помню, хирургов вызвали ночью, была экстренная операция. В Киев, когда мы приехали, это вообще другая история. Они как-то так все за меня взялись и спасли", – со слезами на глазах рассказала певица.

Детали тяжелой болезни Екатерины Павленко из Go_A раскрыли в документальном фильме MonoKate.