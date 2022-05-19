Мені дуже соромно, – друг Зеленського Ласточкін розкаявся за зйомки в Росії

Український комік Ігор Ласточкін теж належав до числа гастролерів. Після подій 2014-го він п'ять років знімався в гумористичному шоу "Одного разу в Росії". Зараз зірка зізнається, що за цю роботу йому дуже соромно.

В Україні Ігоря Ласточкіна знають як суддю "Ліги сміху", ведучого "Розсміши коміка" та учасника команди "Днепр", а на Росії він відомий за програмою "Одного разу в Росії", яка виходила на телеканалі ТНТ. Там він знімався з 2014 по 2018 рік, про що зараз дуже шкодує.

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Ігор Ласточкін розкаявся за зйомки в Росії

Зараз війна, і гинуть люди. І мені дуже соромно за все це. Я намагався якось вплинути на тих людей, розповісти, що тут відбувається з 2014 року. Вони уважно слухали, але мені так і не вдалося їх переконати,

– поділився Ігор Ласточкін.

Він розповів, що робота над проєктом почалася задовго до окупації Криму та війни на Донбасі. Тоді йому здавалося, що це гумористичне шоу – одне з найкращих на пострадянському просторі. "Я сподівався на цей проєкт, сподівався, що він переросте у щось дуже круте", – пригадує Ласточкін.

Комік зізнався, що не пішов з "Одного разу в Росії" ще 2014-го, бо тоді в нього народився син, і він, як молодий батько, взяв у продюсера цього шоу кредит на квартиру. Це більше як 50 тисяч доларів.

"Це мене не виправдовує… Усе, що я там заробив, навіть більше, віддав за всі ці роки, просто не афішував цього. І вирішив більше там не тусуватися", – заявив Ігор Ласточкін.

Ігор Ласточкін про родичів і друзів з Росії

раніше за роботу в Росії вибачився кліпмейкер Алан Бадоєв . Він визнав, щоі лише зараз усвідомив, наскільки "це жахливо, безвідповідально".

У мене є родичі, які живуть у цій клятій країні. Я з усіма переср*вся, вони просто не чують. Їм наср*ли в голову, а вони це через рот видають. Не можуть вони думати, не можуть вони свої думки вимовляти. Вони тупі,

– сказав гуморист, не підбираючи слів.

Ласточкін також згадав про російських колег, які досі відмовчуються про війну в Україні. На його думку, всім їм пригрозила ФСБ.

"У мене таке припущення, що ФСБ всіх лідерів думок взяла за я*ця і сказала: "Словесний крок вправо, крок вліво – розстріл, 15 років". Але в них була можливість виїхати з країни й сказати все, що думають. Тоді вони могли б зберегти своє обличчя", – вважає комік.