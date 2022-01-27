"У мене відвисла щелепа": Анатолій Анатоліч опублікував відео, як 2015-го читав реп з Монатіком
Джерело:інстаграм Анатолія Анатоліча
Після відпустки в Маямі Анатолій Анатоліч попорпався в архівах і знайшов відео 2015 року. На ньому він вийшов на сцену до Монатіка і виконав з ним хіт "Еще один".
Як з'ясувалось, ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч непогано читає реп. Він пригадав, як сім років тому вийшов на сцену до Монатіка з бендом і в дуеті з мультиартистом зачитав його трек "Еще один". На відео їх знімала дружина співака Ірина Демічева.
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Ми стали забувати, що я репер. До речі, пісня, виконана 2015 року наживо з Монатіком, сьогодні знову актуальна як ніколи,
– прокоментував Анатолій Анатоліч.
Реакція мережі на дует Монатіка та Анатолія Анатоліча
Сам Монатік досить лаконічно відреагував на ностальгічний допис Анатолія Анатоліча. Під відео він залишив три емоджі вогню. Натомість прихильники ведучого були куди красномовніші й не скупилися на компліменти:
- "У мене відвисла щелепа! Я в захваті, дуже круто";
- "Ой, жорстко красиво, жорсткий харизмат";
- "Як це круто";
- "Розкішно, актуально! Потрібен кліп і в маси! Добре прокачує дух";
- "А я й не знала, дуже круто";
- "Пісня відповідає поточній реальності, круто";
- "Крута смілива пісня".