"У мене відвисла щелепа": Анатолій Анатоліч опублікував відео, як 2015-го читав реп з Монатіком

Після відпустки в Маямі Анатолій Анатоліч попорпався в архівах і знайшов відео 2015 року. На ньому він вийшов на сцену до Монатіка і виконав з ним хіт "Еще один".

Як з'ясувалось, ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч непогано читає реп. Він пригадав, як сім років тому вийшов на сцену до Монатіка з бендом і в дуеті з мультиартистом зачитав його трек "Еще один". На відео їх знімала дружина співака Ірина Демічева.

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Ми стали забувати, що я репер. До речі, пісня, виконана 2015 року наживо з Монатіком, сьогодні знову актуальна як ніколи,

– прокоментував Анатолій Анатоліч.

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що в пісні Монатіка "Еще один" є такі рядки: "Нас бьют, нас бьют, но мы стоим с вами.Нас бьют, нас грязью поливают с вами.Слышишь, наши сердца в унисон болят".

Сам Монатік досить лаконічно відреагував на ностальгічний допис Анатолія Анатоліча. Під відео він залишив три емоджі вогню. Натомість прихильники ведучого були куди красномовніші й не скупилися на компліменти: