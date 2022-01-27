Как выяснилось, ведущий и шоумен Анатолий Анатолич неплохо читает рэп. Он вспомнил, как семь лет назад вышел на сцену к Монатику с бэндом и в дуэте с мультиартистом зачитал его трек "Еще один". На видео их снимала супруга певца Ирина Демичева.

К теме Монатик с женой засветили парные тату на Мальдивах: как они выглядят

Мы стали забывать, что я рэпер. Кстати, песня, исполненная в 2015 году вживую с Монатиком, сегодня снова актуальна как никогда,
– прокомментировал Анатолий Анатолич.

Реакция сети на дуэт Монатика и Анатолия Анатолича

Сам Монатик довольно лаконично отреагировал на ностальгическое сообщение Анатолия Анатолича. Под видео он оставил три эмодзи огня. В то же время поклонники ведущего были куда красноречивее и не скупились на комплименты:

  • "У меня отвисла челюсть! Я в восторге, очень круто";
  • "Ой, жестко красиво, жесткий харизмат";
  • "Как это круто";
  • "Роскошно, актуально! Нужен клип и в массы! Хорошо прокачивает дух";
  • "А я и не знала, очень круто";
  • "Песня отвечает текущей реальности, круто";
  • "Крутая смелая песня".