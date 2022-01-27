Як з'ясувалось, ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч непогано читає реп. Він пригадав, як сім років тому вийшов на сцену до Монатіка з бендом і в дуеті з мультиартистом зачитав його трек "Еще один". На відео їх знімала дружина співака Ірина Демічева.

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Ми стали забувати, що я репер. До речі, пісня, виконана 2015 року наживо з Монатіком, сьогодні знову актуальна як ніколи,

– прокоментував Анатолій Анатоліч.

Цікаво, що в пісні Монатіка "Еще один" є такі рядки: "Нас бьют, нас бьют, но мы стоим с вами. Всё нормально, скоро упадут сами. Нас бьют, нас грязью поливают с вами. Всё нормально, скоро в грязь превратятся сами… А давай вместе будем, мы же люди. Слышишь, наши сердца в унисон болят".

Реакція мережі на дует Монатіка та Анатолія Анатоліча

Сам Монатік досить лаконічно відреагував на ностальгічний допис Анатолія Анатоліча. Під відео він залишив три емоджі вогню. Натомість прихильники ведучого були куди красномовніші й не скупилися на компліменти: