Про те, як в Туреччині приймають українських дітей, які втікають від війни, розповіла перша леді України Олена Зеленська. Нині в цій країні перебувають майже 800 дітей.

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Дружина президента Туреччини влаштувала для цих дітей святковий прийом їжі. Вона прийняла їх, як рідних, зазначивши, що також має дітей та внуків.

У мене також є діти та онуки – такі, як ви. Будь ласка, і ви також сприймайте мене як вашу маму, бабусю. Ви заслуговуєте на краще в усьому. Я завжди підтримуватиму вас і буду поруч із вами, щоб ви були щасливими і ваші мрії здійснювалися. Бажаю, щоб на ваших гарних обличчях завжди була усмішка,

– зворушливо сказала Еміне Ердоган.

Олена Зеленська подякувала першій леді Туреччини за теплий прийом і зазначила, що ця країна вкотре продемонструвала, що чужого горя та чужої війни немає. А турки показують себе як чуйні та небайдужі люди.

Еміне Ердоган зустрілася з українськими дітьми / Фото з інстаграму Олени Зеленської

На прийом запросили українську співачку кримськотатарського походження Джамалу, яка на час війни з двома синами евакуювалася до Туреччини. На цій зустрічі вона виконала три пісні – "1944", "Шлях додому", Menı Gamdan azat eyle.

"Ще я мала змогу подякувати Туреччині за підтримку. Насамперед за допомогу дітям-сиротам з України. Бачити посмішки на їх обличчях після всього пережитого – неоціненно. З таких маленьких перемог і складається шлях до нашої спільної великої перемоги. Також обговорили з першою леді можливість проведення благодійних заходів на підтримку України. Скоро поділюсь новинами", – поділилася Джамала.

Зазначимо, вже декілька тижнів Джамала гастролює Європою, дає благодійні концерти в різних містах і збирає кошти для допомоги України.