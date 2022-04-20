О том, как в Турции принимают убегающих от войны украинских детей, рассказала первая леди Украины Елена Зеленская. В настоящее время в этой стране находятся около 800 детей.

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Жена президента Турции устроила для этих детей праздничный прием пищи. Она приняла их как родных, отметив, что также имеет детей и внуков.

У меня тоже есть дети и внуки – такие, как вы. Пожалуйста, и вы тоже воспринимайте меня как вашу маму, бабушку. Вы заслуживаете лучшего во всем. Я всегда буду поддерживать вас и буду рядом с вами, чтобы вы были счастливы и ваши мечты сбывались. Желаю, чтобы на ваших красивых лицах всегда была улыбка,

– трогательно сказала Эмина Эрдоган.

Елена Зеленская поблагодарила первую леди Турции за теплый прием и отметила, что эта страна еще раз продемонстрировала, что чужого горя и чужой войны нет. А турки показывают себя как чуткие и неравнодушные люди.

Эмине Эрдоган встретилась с украинскими детьми / Фото из инстаграмма Елены Зеленской

На прием пригласили украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу, которая во время войны с двумя сыновьями эвакуировалась в Турцию. На этой встрече она исполнила три песни – "1944", "Шлях додому", Menı Gamdan azat eyle.

Еще я имела возможность поблагодарить Турцию за поддержку. В первую очередь, за помощь детям-сиротам из Украины. Видеть улыбки на их лицах после всего пережитого – неоценимо. Из таких маленьких побед и состоит путь к нашей общей великой победе. Также обсудили с первой леди возможность проведения благотворительных мероприятий в поддержку Украины. Скоро поделюсь новостями", – поделилась Джамала.

Отметим, уже несколько недель Джамала гастролирует по Европе, дает благотворительные концерты в разных городах и собирает средства для помощи Украины.