"У мене розривається серце": супермодель Гелена Крістенсен висловила підтримку Україні

Знаменита 52-річна супермодель Гелена Крістенсен долучилася до багатьох зірок та підтримала Україну. Вона заявила, що приїжджала до нас у 2017 році та зустрічала на своєму шляху дуже чудових та гостинних людей.

Одна з найпопулярніших моделей 90-х років Гелена Крістенсен не залишилася осторонь від подій, які відбуваються в Україні. Російські найманці обстрілюють житлові будинки та військові частини вже четвертий день.

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Гелена Крістенсен вже давно завершила свою кар’єру, втім інколи дефілює подіумом на запрошення знаменитих дизайнерів. Зараз вона займається волонтерством та улюбленою справою – фотографуванням.

Зірка розповіла у своєму дописі в інстаграмі, що приїжджала в Україну у 2017 році. Вона з командою відвідувала пенсіонерів, які зустрічали її з обіймами.

"У 2017 році я була в Україні з організацією у справах біженців UNHCR. Я відвідувала людей похилого віку та слухала їхні жахливі історії про попередню кризу, деякі з них були все ще без дому після багатьох років переміщення. Багато будівель були в руїнах і заповнені слідами мінометних снарядів. Але всі, кого я зустрічала, були чудовими та привітними, вони міцно обіймали нас. Здавалося, вони сподівалися на мирне майбутнє. У мене розривається серце, коли розумію, що вони знову переживають це. Мої руки обіймають людей України", – зазначила Гелена Крістенсен.

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Які моделі підтримали Україну

33-річна шведська модель Ельза Госк підтримала Україну. Вона закликала усіх звернути увагу на цинічне вторгнення Росії в нашу державу.

Модель, акторка та переможниця "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра висловилась про війну Росії проти України. Вона підтримала народ України та попросила про допомогу.

Супермодель Кендалл Дженнер висловила свої співчуття стосовно нападу російських військ на українську територію.

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